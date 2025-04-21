وزارة التجارة الصينية تحذر الدول المفاوضة مع واشنطن من الإضرار بمصالحها: التهدئة لن تجلب السلام والتنازلات لن تُحترَم

نددت وزارة التجارة الصينية بالدول التي تمارس التهدئة مع الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدة أنها "تعارض بشدة" أي اتفاق يضر بمصالحها.

واكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان، إن "التهدئة لن تجلب السلام، والتنازلات لن تُحترَم".

وردا على سؤال حول إمكانية أن تطلب واشنطن من بعض الدول الحد من تجارتها مع الصين مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية؛ شدد على أن بلاده "تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق على حساب مصالح الصين". واكد أنه "إذا حصل وضع مماثل، فإن الصين لن تقبله أبدا وستتخذ إجراءات مضادة حازمة في المقابل".

وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيانها من أن "السعي وراء المصالح الأنانية المؤقتة على حساب مصالح الآخرين، سيفشل في نهاية المطاف ويضر بالآخرين".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب عدة مؤشرات تدل على تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين واشنطن وشركائها التجاريين في المنطقة.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 145% على معظم السلع الصينية، حتى أنها بلغت 245% على بعض المنتجات، مثل السيارات الكهربائية.

وردا على ذلك، فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وقالت إنها ستمضي في الحرب التجارية "حتى النهاية".

ولكن شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين الذين طاولتهم رسوم إضافية بنسبة 10%، استفادوا من تعليق رسوم جمركية أعلى بكثير لمدة 90 يوما. وتنخرط دول عدة حاليا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لخفض هذه الرسوم.