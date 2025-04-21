رأى النائب أديب عبد المسيح، في تصريح له، أن "زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون للبطريرك الراعي في مستشفى أوتيل ديو تحمل كل معاني الوفاء والاهتمام الوطني والروحي. نحمد الله على سلامة غبطته ونجاح الجراحة، ونسأل له الشفاء العاجل ودوام الصحة ليبقى مرشدًا وراعياً في هذه الظروف الدقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: زيارة الرئيس عون للراعي تحمل كل معاني الوفاء والاهتمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.