أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه "سيزور طهران هذا الأسبوع لمناقشة التعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدا أن "هناك حاجة ماسة إلى حلول دبلوماسية".

واشار الى ان " استمرار التواصل والتعاون مع الوكالة أمر ضروري في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية".