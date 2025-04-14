"كان": لابيد دعا الحكومة إلى مطالبة واشنطن بعدم السماح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية

أفادت قناة "كان" العبرية بأن "زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا الحكومة الإسرائيلية إلى مطالبة الولايات المتحدة بعدم السماح بأي شكل من الأشكال بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، في إطار الاتفاق النووي المدني المزمع توقيعه بين واشنطن والرياض".

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