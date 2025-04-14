زيلينسكي: الصواريخ الروسية لا تضرب شعبنا فقط بل تضرب الجهود السياسية لكل من يحاول إنهاء هذه الحرب

اشار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، الى ان "الصواريخ الروسية لا تضرب شعبنا فقط بل تضرب الجهود السياسية لكل من يحاول إنهاء هذه الحرب"، لافتا الى ان "الهجمات الروسية على جبهات القتال تتواصل والضغط وحده قادر على تغيير هذا الوضع".

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