القوات الجوية الأوكرانية: روسيا شنت هجمات ليلية على مناطق أوكرانية بـ97 مسيرة

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية، ان "سلطات روسيا شنت هجمات ليلية على مناطق أوكرانية بـ97 مسيرة"، مشيرة الى أن "أوكرانيا تقول إنها أسقطت 57 مسيرة من مجموع 97 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا الليلة الماضية".

وفي وقت سصابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن " الدفاعات الروسية أسقطت ليلا، 26 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غرب البلاد وشبه جزيرة القرم".