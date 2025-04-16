أطباء بلا حدود: قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يساعدونهم

رأت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية أن "قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يهبون لمساعدتهم". وقالت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في المنظمة لقطاع غزة "نشهد بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري" مشيرة إلى أن الاستجابة الإنسانية "تعاني كثيرا من انعدام الأمن".

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