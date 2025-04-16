شينخوا: البر الرئيسي الصيني يعارض بشدة أي علاقات عسكرية بين أميركا وتايوان

أعلن متحدث صيني، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، أن "البر الرئيسي الصيني يعارض بشدة أي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان"، مشيراً إلى أن "قضية تايوان شأن داخلي صيني، وأن أي تدخل خارجي فيها غير مسموح به".

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