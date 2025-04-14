الرئيس الصيني: لن يكون هناك رابحون في أي حرب تجارية والحمائية لا تؤدي لنتيجة

أكّد الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ (Xi Jinping)، قبيل زيارته إلى فيتنام، أنّه "يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النّظام التّجاري المتعدّد الجهات، وعلى استقرار سلاسل الصّناعة والإمداد العالميّة، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دوليّة".

وأشار، في مقال نُشر في صحيفة "نان دان" الفيتناميّة، إلى أنّ "بكين وهانوي قادرتان على حلّ النّزاعات بالحوار. يجب علينا إدارة النّزاعات بشكل مناسب وحماية السّلام والاستقرار في منطقتنا"، مشدّدًا على أنّ "حربًا تجاريّةً وحرب تعرفات جمركيّة لن تسفرا عن أي فائز، والحمائيّة لا تؤدّي إلى أي نتيجة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصّينيّة الرّسميّة.

وتأتي جولة الرّئيس الصّيني الّتي تشمل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، في ظلّ الهجوم التّجاري الشّامل الّذي يشنّه الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فرض تعرفات جمركيّة جديدة. وقد دفع هذا الأجراء بكين إلى الرّدّ بالمثل.