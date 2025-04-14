المستشار الألماني المقبل: روسيا ارتكبت جريمة حرب خطرة ومتعمدة في سومي الأوكرانية

أعرب المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) عن إدانته "جريمة الحرب الخطرة والمتعمّدة والمقصودة"، وذلك عقب ضربة صاروخيّة استهدفت سومي بشمال شرق أوكرانيا، وأدّت إلى سقوط ما لا يقل عن 34 قتيلًا، وهي الأكثر دمويّة الّتي تستهدف منطقة مدنيّة منذ أشهر.

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "هذا عمل غادر. حصلت موجتان من الهجمات، وأتت الموجة الثّانية بينما كان المسعفون يتعاملون مع الضّحايا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا ما يفعله الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين بمن يناقشون معه وقف إطلاق النّار. إنّ رغبتنا في التّحدّث إليه لا تُفسَّر على أنّها عرض جدّي لصنع السّلام، بل على أنّها ضعف".

وأوضح ميرتس، تعليقًا على تزويد كييف بصواريخ "توروس" القادرة على ضرب عمق الأراضي الرّوسيّة، "أنّني قلتُ دومًا إنّني لن أفعل ذلك إلّا بالإتفاق مع الشّركاء الأوروبيين، ويجب أن يكون ذلك منسّقًا. وإذا كان منسّقًا، فيجب أن تشارك ألمانيا في ذلك"، مؤكّدًا أنّ "الجيش الأوكراني يجب أن يخرج من وضعه الدّفاعي. هو يقوم فقط بالرّد".