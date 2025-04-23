«ترومان» تواصل ضرب «الحوثي» على مدار الساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن حاملة طائراتها «هاري إس ترومان» تعمل طوال الوقت في ضرب الأهداف التابعة لجماعة «الحوثي» في اليمن. وأفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أمس، بأن «حاملة الطائرات هاري اس ترومان (75 سي في ان) تواصل ضرباتها الجوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد مواقع الحوثيين».

وأفادت مصادر إعلامية يمنية محلية بأن غارتين أميركيتين استهدفتا، أمس، منصات إطلاق للطيران المسيّر ومركز قيادة وتحكم لجماعة «الحوثي» في جبل البرقة بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن القصف الذي طال سوق «فروة» الشعبي في صنعاء، ناجم عن صاروخ حوثي تدهور في الهواء وسقط بشكل عشوائي.

وأضافت المصادر قائلة: «إن القصف الذي طـال سوق (فروة) الشعبي في مديرية شعوب ناتج عن صاروخ تم إطلاقه من موقع (الدفاع الجوي للحوثيين) في (بيت عذران) غرب صنعاء».