سفير أستراليا بحث مع وزير الإعلام بسبل التعاون وأكد أهمية تطوير دور المؤسسات بلبنان

أوضح وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة، السّفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز، أنّ "البحث تناول سبل التّعاون بين البلدين، وكان الاجتماع مثمرًا تمّ خلاله التّطرّق إلى العلاقات الإعلاميّة الثّنائيّة، وخصوصًا لجهة دعم أستراليا وزارة الإعلام بأقسامها كافّة، بالإضافة الى تلفزيون لبنان"، لافتًا إلى أنّه "تمّ الإتفاق على عقد اجتماع آخر للبحث في تفاصيل إضافيّة".

بدوره، أكّد السّفير بارنز أنّ "الاجتماع مع وزير الإعلام كان مثمرًا، وأنّ البحث تطرّق إلى التّعاون المشترك بين البلدين"، مبيّنًا أنّه "تمّ البحث في أهميّة "تلفزيون لبنان" في بناء المؤسّسات في هذا البلد، وإيصال رسائل مهمّة إلى الشعب اللبناني حول دور الحكومة لجهة إجراء الإصلاحات".

وشدّد على أهميّة "تطوير دور المؤسّسات في لبنان وتقويتها، خصوصًا في مجال الإعلام الّذي يشكّل "تلفزيون لبنان" جزءًا منه"، معربًا عن أمله في أن "تتمكّن الحكومة من تحسين أوضاع البلد".