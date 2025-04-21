شكرا لقرائتكم خبر عن 89 طالبًا يشاركون في "سفراء الوسطية" لتنمية التواصل بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

مهارات الحوار الفكري

التنشئة الاجتماعية

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع جامعة طيبة، فعاليات النسخة الثامنة من برنامج ”سفراء الوسطية“ تحت شعار ”الوطن حياة2“ لعام 2025م، والتي أقيمت في المدينة المنورة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، واستمرت على مدى أربعة أيام.وأفاد المركز بأن البرامج التدريبية المصاحبة للفعاليات شهدت مشاركة فاعلة من 89 طالباً وطالبة يمثلون 23 جامعة سعودية مختلفة، حيث هدفت بشكل أساسي إلى صقل مهارات التواصل لدى الطلبة الجامعيين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للحوار الفكري البنّاء.وركزت البرامج على ترسيخ قيم الشخصية الوسطية المعتدلة، وتعميق مشاعر الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة لدى جيل الشباب الجامعي، وذلك إسهاماً في بناء شخصياتهم فكراً وعملاً وسلوكاً.وتولى تقديم هذه البرامج التدريبية المتخصصة المدرب حسن الجوني، والمدرب الدكتور عيسى الدريبي، حيث تناولت الدورتان موضوعي ”مهارات التواصل الحضاري“ و”مهارات الحوار الفكري“.وأوضح المركز أن هذه الدورات سعت إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات والاتجاهات الضرورية لممارسة التواصل الحضاري بمهنية واحترافية عالية، وربط المفاهيم النظرية للوسطية بالتطبيق العملي في حياتهم.وتضمنت المحاور التي تم تناولها خلال البرامج استعراضاً لمفهوم الحوار الحضاري وأهميته الجوهرية على المستويين الفردي والمجتمعي، وبحث العلاقة الوثيقة بين الحوار الحضاري وديناميكيات العلاقات الدولية المعاصرة.كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري للقيم الإيجابية في تعزيز نهج الوسطية والاعتدال، وأهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة في غرس هذه القيم، بالإضافة إلى تزويد المشاركين باستراتيجيات عملية وفعالة للتمييز الدقيق بين الحقائق الموضوعية والآراء الشخصية.