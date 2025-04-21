شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: البابا فرنسيس توفي بجلطة وفشل في الدورة الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس توفي إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها يوم الاثنين.

وجاء في الوثيقة التي وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان البروفيسور أندريا أركانجيلي، أن "الوفاة تأكدت من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب".

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وقال في شهادة الوفاة: "أعلن أن البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بوينس آيرس (الأرجنتين) في 17 ديسمبر 1936، المقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7,35 صباحًا في 21 أبريل 2025 في شقته" بمقر القديسة مارتا.



وأضاف أن أسباب الوفاة كانت "جلطة دماغية" و"غيبوبة" و"فشل الدورة الدموية القلبية".

وذكرت الوثيقة أيضًا مشكلات صحية يعانيها البابا، وهي "الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني".