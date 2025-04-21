شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صيني للدول من إبرام صفقات تجارية مع أمريكا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

حرب الرسوم الجمركية بين الصين وأمريكا

الحرب التجارية

الدمام - شريف احمد - حذرت الصين، اليوم الاثنين، الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين.وقد بدأت حكومات، من بينها حكومات تايوان واليابان وكوريا الجنوبية مفاوضات مع واشنطن بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبًا في الثاني من أبريل.وعلقت ضرائب الاستيراد سريعًا ضد معظم البلدان، بعدما أثارت حالة من الذعر في الأسواق، إلا أن ترامب قرر رفع الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل بشكل حاد ضد الصين.وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: إن "الصين تعارض بشدة توصل أي طرف إلى صفقة على حساب مصالح الصين... إذا حدث هذا، فلن تقبلها الصين على الإطلاق وستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة متبادلة. الصين مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها".وجعل ترامب الصين هدفا لأعلى رسوم جمركية يفرضها، حيث فرض عدة جولات من الرسوم الجمركية ليصل إجمالي هذه الرسوم إلى 145% على الواردات الصينية.وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.