شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. حزمة من الأعمال الميدانية الواسعة لتحسين جودة الطرق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

رفع كفاءة الطرق في الرياض

مشروعات تحسين جودة الطرق في السعودية

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الرياض حزمة من الأعمال الميدانية الواسعة خلال شهر مارس 2025، استهدفت رفع كفاءة شبكة الطرق في العاصمة وتعزيز مستويات السلامة والجودة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل.وبلغ إجمالي مساحات أعمال الكشط 594,538 مترًا مربعًا، فيما وصلت مساحات أعمال السفلتة إلى 666,153 مترًا مربعًا، وشملت الأعمال أيضًا تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 60,254 مترًا مربعًا.هذا بالإضافة إلى غسيل الدهانات بمساحة 32,449 مترًا مربعًا، ما يعكس مستوى العناية الذي توليه الأمانة للتفاصيل الفنية على امتداد الطرق.وتضمنت الجهود المنفذة تنفيذ وصيانة أرصفة بمساحة 1,050 مترًا مربعاً، ومعالجة بردورات بمساحة 2,459 مترًا طوليًا، إلى جانب تنفيذ 1,411 مطبًا صناعيًا و27 موقعًا لأعمال البلاط، فضلًا عن تنفيذ 1,892 خدمة ضمن برنامج رفع كفاءة الخدمات البلدية.وتأتي هذه الأعمال ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتهيئة بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال بنية تحتية متطورة، وتجربة مستخدم عالية الجودة.وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تُجسد رؤية الأمانة في أن تكون الرياض مدينة مزدهرة توفر جودة حياة عالية لسكانها وزوارها