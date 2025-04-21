شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعلن موعد وتفاصيل الجولة المقبلة من المحادثات الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

المحادثات الأوكرانية

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في لندن يوم الأربعاء المقبل.وذلك لإجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أضاف: "نحن مستعدون للمضي قدما بشكل بناء قدر الإمكان، تمامًا كما فعلنا من قبل، لتحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط، يعقبه إقامة سلام حقيقي ودائم".وأشار زيلينسكي إلى إنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ويأتي ذلك بعد جولة من المحادثات في باريس الأسبوع الماضي.وشهدت لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع سياسيين أوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.واستأنفت المحادثات الثنائية مع روسيا وسط مخاوف أوروبية من أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات كبيرة لوقف القتال.وفي الوقت نفسه، تقود فرنسا وبريطانيا ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"الذي يهدف إلى تأمين وقف محتمل لإطلاق النار وتعزيز أوكرانيا.