ماكرون يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد إلى القاهرة في زيارة رسمية تركز على الحرب في غزة، إلى جانب التعاون الفرنسي المصري في مجالات التعليم والنقل والطاقة.
واشار ماكرون الى أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة طائرات رافال المصرية التي وصفها بأنها رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي.
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