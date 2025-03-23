شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العصر الأحد 23 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 23 مارس 2025 02:00 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان العصر، اليوم الأحد 23-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 23 من أيام رمضان.موعد أذان العصر فى محافظات مصر
- موعد أذان العصر بالقاهرة 3:30 م
- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:35 م
- موعد أذان العصر بطنطا 3:31 م
- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:30 م
- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:29 م
- موعد أذان العصر بأسيوط 3:30 م
- موعد أذان العصر بسوهاج 3:27 م
- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:31 م
- موعد أذان العصر بالمنيا 3:32 م
- موعد أذان العصر بقنا 3:23 م
- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م
- موعد أذان العصر بمطروح 3:53 م
- موعد أذان العصر بالغردقة 3:19 م
- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:26 م
- موعد أذان العصر بدمياط 3:28 م
- موعد أذان العصر بشرم الشيخ 3:18 م
- موعد أذان العصر بالفيوم 3:32 م
- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:29 م
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