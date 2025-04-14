شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مؤتمر رابطة المدن والبلديات بريكس بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد مؤتمر رابطة المدن والبلديات بريكس بلس، في طهران، بهدف تبادل الخبرات والمهارات من أجل مصلحة سكان دول منظمة "بريكس بلس" التي شهدت نموا كبيراً مع انضمام خمس دول أعضاء جديدة إليها خلال العام الماضي، وهي الإمارات، والسعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، وأصبحت تضم دول المجموعة أكثر من ثلاث مليارات نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان العالم.

تأسست رابطة المدن والبلديات بريكس بلس في يونيو 2024 بمدينة قازان الروسية، ورسخت مكانتها في منظمة "بريكس بلس" بسرعة من خلال المبادرات التي نفذتها بنجاح، منها إنشاء منصة "المدينة المشتركة"، وهي منصة رقمية يمكن من خلالها للمهندسين المعماريين ورؤساء البلديات عرض مشاريعهم ومشاركة خبراتهم في تنظيم المدن، والتطرق للتحديات التي تواجه الإدارة الحضرية.

كما تعمل الرابطة على تطوير التعاون الثقافي، حيث أنشأ أعضاؤها مكتبة بريكس بلس الرقمية، التي تعتبر كنزا دوليا إذ تحتوي على تراث أدبي للعديد من ثقافات العالم، بما في ذلك الثقافة العربية.

وأكد رئيس بلدية قازان إيلسور ميتشين خلال المؤتمر الذي انعقد أن روسيا "على استعداد لتقديم الخبرات والمهارات للمساعدة في نجاح هذه الرابطة من أجل المصلحة المشتركة"، مرجحا أن "العديد من الزملاء من بلدان أخرى سينضمون إليها".

وأشار ميتشين خلال كلمته في مؤتمر رابطة المدن والبلديات بريكس بلس، إلى أن "قازان كانت عبر التاريخ ملتقى للحوار بين الثقافات والأديان"، مضيفا: "تحتفظ قازان بمكانتها هذه حتى اليوم". حيث شهدت المدينة في يوليو 2024، اتفاقا لممثلي الدول الإسلامية في مجموعة بريكس بلس من بينهم مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري بشأن التعاون ومحاربة التطرف الديني، ومن شأن هذا التعاون أن يخلق آليات فعالة وناجحة في مجال تحقيق السلام والوئام بين الأديان.



وأصبحت رابطة المدن والبلديات بريكس بلس أحد أهم الكيانات داخل منظمة بريكس بلس حيث ساهمت في توفير آليات فعالة لتبادل أفضل الممارسات بهدف أن يصبح التعاون في إطار مجموعة بريكس مثمرا لجميع الدول المشاركة.

ويجتمع قادة دول بريكس بلس بانتظام لمناقشة أهم قضايا الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.