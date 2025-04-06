شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تؤجل طلبات شراء Switch 2 بسبب مخاوف من الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

تؤجل نينتندو طلبات الشراء المسبقة لجهاز سويتش 2 بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها دونالد ترامب، ووفقًا لبيان أرسله إيدي جارسيا إلى ذا فيرج نيابةً عن نينتندو فإن الطلبات المسبقة لن تبدأ في 9 أبريل.

وقال نص البيان، لن تبدأ طلبات الشراء المسبقة لجهاز نينتندو سويتش 2 في الولايات المتحدة في 9 أبريل 2025، وذلك لتقييم الأثر المحتمل للرسوم الجمركية وتطورات السوق، و ستُحدِّث نينتندو التوقيت لاحقًا. أما تاريخ الإطلاق، وهو 5 يونيو 2025، فلم يتغير.

ولم يُحدَّد موعد بدء الطلبات المسبقة بعد، حيث صرَّحت نينتندو بأنها "ستُحدِّث التوقيت لاحقًا"، ولا تزال نينتندو تُخطِّط لإطلاق سويتش 2 في 5 يونيو .

كان من المقرر أن ترسل الشركة دعوات تسمح للعملاء الذين يستوفون متطلبات معينة بحجز Switch 2 مسبقًا مباشرة من موقعها على الويب بدءًا من 8 مايو، ولكن الآن من غير الواضح متى سيحدث ذلك.

يبلغ سعر جهاز سويتش 2 449.99 دولارًا أمريكيًا، ويأتي مع عدة ترقيات، بما في ذلك شاشة أكبر مقاس 7.9 بوصة بدقة 1080 بكسل، وسعة تخزين 256 جيجابايت، وزر C للمحادثات داخل الألعاب ، لا نعلم بعد ما إذا كان سعر سويتش 2 أو ملحقاته سيرتفع استجابةً للرسوم الجمركية .

سعر سويتش 2 أعلى بكثير من سابقه الذي كان 299 دولارًا أمريكيًا، بينما يتراوح سعر ألعابه بين 69.99 و79.99 دولارًا أمريكيًا.

وكشفت نينتندو عن جهاز سويتش 2 في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق تؤثر على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وبدأنا بالفعل نلمس تأثير هذه الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية، حيث صرّح ستيف جاكسون، صانع ألعاب الطاولة ، بأنها ستُحدث "تحولاً جذرياً" في هذه الصناعة، وتوقعاتٌ بأنها ستُحدث "كارثةً كارثيةً لصناعة السيارات"، كما أوقفت خدمة تصنيف البطاقات PSA طلبات التقديم من خارج الولايات المتحدة.