وزيرة العدل الأميركية: من الصعوبة بمكان أن يجد ترامب سبيلا للترشح لولاية ثالثة

اعتبرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أنه سيكون من الصعوبة بمكان أن يجد الرئيس دونالد ترامب سبيلا لخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

واوضحت بوندي في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، "أتمنى أن يبقى رئيسنا لمدة 20 عاما"، لتعود وتوضح "لكني أعتقد أنه سيكون قد انتهى (من الرئاسة)، على الأرجح، بعد ولايته هذه".

واضافت بوندي "هذا هو حقا السبيل الوحيد لذلك"، مشدّدة على صعوبة إيجاد ترامب سبيلا لخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

وتم تعديل الدستور الأميركي في العام 1947 لتحديد الحد الأقصى للولايات الرئاسية باثنتين، بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت بعيد بدء ولايته الرابعة.

وتتطلّب التعديلات الدستورية غالبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك مصادقة 75 بالمئة من الولايات الخمسين، وهو ما يستبعد بشدة محلّلون سياسيون حصوله.