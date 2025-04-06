إقفال الوسط التجاري في طرابلس يوم غد تضامنا مع غزة

أعلنت جمعية "تجار التل"- طرابلس في بيان، إقفال الوسط التجاري يوم غد الاثنين "استنكارا للعدوان المستمر على أهلنا في غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وحصار ظالم، ورفضًا لهذا الإجرام ودعمًا لصمود أهلنا في القطاع".

ولفتت الجمعية، الى اننا "ندعو جميع أصحاب المحال والمؤسسات في الوسط التجاري - طرابلس الى إغلاق محالهم يوم غد الإثنين، تضامنًا مع غزة وأهلها الصامدين".