ألقى استخبارات الجيش السوداني, القبض على أحد منتسبي مليشيا الدعم السريع, بإحدى المناطق التي تم تحريرها مؤخراً بالعاصمة الخرطوم. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فإن فرد الدعم السريع, أنكر علاقته بالمليشيا بعد القبض عليه والتحري معه. لتتم مواجهته باعتراف من والدة زوجته التي أكدت أنهم قاموا بمحاصرتهم أكثر من مرة وطلب منها هو شخصياً الزواج من إبنتها المراهقة غصباً عنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تمت مواجهته باعترافات والدة فتاة مراهقة تزوجها غصباً عنها.. استخبارات الجيش تلقي القبض على “دعامي” داخل الخرطوم أنكر علاقته بالدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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