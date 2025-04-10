أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "وحدة من الجيش أوقفت عند حاجز دير عمار- الشّمال، 62 سوريًّا داخل 4 آليّات، بالإضافة إلى 34 آخرين، كانوا جميعًا قد دخلوا الأراضي اللّبنانيّة بطريقة غير شرعيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديرية المخابرات أوقفت أيضًا في منطقة الأشرفية- بيروت، المواطن (م. ج.) لإطلاقه النّار على أحد العسكريّين وإصابته بجروح، وتأليفه عصابة سرقة في مدينة بيروت وضواحيها، وإقدامه على سرقة مستودع في المنطقة نفسها"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مطلوب في الأشرفية و96 سوريًا في دير عمار لدخلوهم لبنان بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.