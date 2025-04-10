الجيش: توقيف مطلوب في الأشرفية و96 سوريًا في دير عمار لدخلوهم لبنان بطريقة غير شرعية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "وحدة من الجيش أوقفت عند حاجز ​دير عمار​- الشّمال، 62 سوريًّا داخل 4 آليّات، بالإضافة إلى 34 آخرين، كانوا جميعًا قد دخلوا الأراضي اللّبنانيّة بطريقة غير شرعيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديرية المخابرات أوقفت أيضًا في منطقة ​الأشرفية​- بيروت، المواطن (م. ج.) لإطلاقه النّار على أحد العسكريّين وإصابته بجروح، وتأليفه عصابة سرقة في مدينة بيروت وضواحيها، وإقدامه على سرقة مستودع في المنطقة نفسها"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".