لماذا نقلت أبل 5 طائرات محملة بأجهزة آيفون من الهند إلى أمريكا؟

قامت شركة أبل بنقل خمس طائرات محملة بأجهزة آيفون ومنتجات أخرى من الهند إلى الولايات المتحدة خلال ثلاثة أيام فقط في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وفقًا لمسؤول هندي رفيع المستوى أكد ذلك لصحيفة تايمز أوف إنديا.

وجاءت هذه الشحنات العاجلة لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بدأ تطبيقها في 5 أبريل.

وأشارت مصادر إلى أن أبل لا تخطط حاليًا لرفع أسعار منتجاتها في الهند أو الأسواق الأخرى رغم هذه الإجراءات.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن المصانع في الهند والصين ومواقع إنتاج رئيسية أخرى كانت تُسرع بشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة تحسبًا لارتفاع الرسوم الجمركية.

كيف سيحمي تخزين آيفون شركة أبل من ارتفاع التكاليف؟

أوضح التقرير أن هذا التخزين الاستباقي سيمكن أبل من الحفاظ على أسعارها الحالية مؤقتًا، حيث قالت المصادر: “المخزون الذي وصل برسوم منخفضة سيحمي الشركة من التكاليف الإضافية للشحنات الجديدة بموجب التعريفات المعدلة.” كما أن مستودعات أبل في الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا كافيًا لعدة أشهر قادمة.

وأضاف المصدر أن أي زيادة في الأسعار لتعويض تأثير الرسوم الجمركية لن تقتصر على السوق الأمريكية فقط، بل قد تشمل أسواقًا رئيسية أخرى، بما فيها الهند، حيث تُقيّم الشركة تأثير اختلاف هياكل الرسوم الجمركية على سلسلة التوريد الخاصة بها.

وتظل الولايات المتحدة سوقًا حيويًا لأبل، التي تسعى إلى تجنب تحميل المستهلكين تكاليف إضافية قد تؤثر على الطلب وهوامش الربح.

الهند.. الرهان “الأكثر أمانًا” لأبل في تصنيع آيفون

أعلنت إدارة ترامب أيضًا عن رسوم جمركية بنسبة 26% دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 9 أبريل، ما قد يؤثر على استراتيجية التصنيع المستقبلية لأبل. ومن المتوقع أن تزداد أهمية الهند في شبكة الإنتاج العالمية للشركة مع تحولها تدريجيًا بعيدًا عن الصين.

يُذكر أن الفارق الكبير (28 نقطة مئوية) بين الرسوم المفروضة على الصين وتلك المفروضة على الهند يشكل حافزًا اقتصاديًا قويًا لأبل لتسريع نقل إنتاجها إلى الهند، التي تمثل بالفعل جزءًا كبيرًا من صادرات الهواتف الذكية الهندية إلى الولايات المتحدة، بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار.

وفي سياق متصل، ذكرت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة قد تعتمد أكثر على الهند في توريد هواتف آيفون، في إطار جهودها للحد من تأثير رسوم ترامب الجمركية.

كما لوحظ أن بعض المستهلكين الأمريكيين يسارعون إلى تحديث هواتفهم خوفًا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، حيث يتوقعون أن تتضاعف التكاليف تقريبًا.

صحيفة البيان