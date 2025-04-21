الامارات | محمد بن راشد: إرث البابا فرنسيس سيظل مصدر إلهام للعديد من المجتمعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إرث البابا فرنسيس سيظل مصدر إلهام للعديد من المجتمعات حول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل قداسة البابا فرنسيس، القائد العظيم الذي أثّر عطفه والتزامه بالسلام في حياة عدد لا يُحصى من الناس".

وأضاف سموه :"سيظل إرثه من التواضع والوحدة بين الأديان مصدر إلهام للعديد من المجتمعات حول العالم".