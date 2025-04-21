الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون الكاردينال كيفن فاريل بوفاة بابا الفاتيكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى الكاردينال كيفن فاريل كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة، بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى الكاردينال كيفن فاريل كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة.