القاضية كلاس بدأت تحقيقاتها بالإخبارات المقدمة ضد "كلنا إرادة" و"درج" و"ميغافون"

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام، أنّ "المحامية العامّة التّمييزيّة القاضية ميرنا كلاس بدأت تحقيقاتها في الإخبارات المقدَّمة ضدّ منظّمة "كلنا إرادة" ومنصّتَي "درج" و"ميغافون"، بجرائم "النّيل من مكانة الدّولة الماليّة وضرب الاستقرار النّقدي، ما أدّى إلى انهيار قيمة العملة الوطنيّة، والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال"، واستمعت اليوم إلى إفادات المحامين الّذين تقدّموا بالإخبارات المذكورة".

وأشارت إلى أنّ "القاضية كلاس ستبدأ الأسبوع المقبل استجواب المخبر ضدّهم، واستدعت إلى جلسة تعقدها يوم الإثنين المقبل مسؤولي "كلنا إرادة" لاستجوابهم، على أن تستجوب يومَي الثّلثاء والأربعاء المقبلين القيّمين على منصّتَي "درج" و"ميغافون"، وجرى تكليف قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة لإبلاغهم مواعيد الجلسات".