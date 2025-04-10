مكافحة التهريب باقليم النيل الأزرق تضبط 12 الف قندول بنقو وثلاثة دراجات نارية وتوقف متهم وتتخذ في مواجهته إجراءات قانونية

وقف الفريق/ أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الازرق يرافقه وزير المالية وأمين عام حكومة الاقليم بحضور اللواء شرطة /نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة الإقليم علي الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الميدان التابع لادارة مكافحة التهريب النيل الأزرق بضبطه لعدد 12 الف قندول بنقو وعدد (3) دراجات نارية وتوقيف متهم بالمنطقة الشرقية محافظة ود الماحي منطقة (ام جنقر ) وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته

من جانبه أشاد حاكم النيل الأزرق بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة بالاقليم بمختلف وحداتها في حماية الوطن والمواطن وتحقيق الأمن والاستقرار مشيدا بهذا الإنجاز الأمني الكبير والجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجمارك وإدارة مكافحة التهريب في حماية الإقتصاد الوطني

مدير شرطة الاقليم أشاد بالآداء المتميز والإنجاز الكبير الذي حققته قوة مكافحة التهريب المتمثل في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات مما يؤكد يقظة قوات الجمارك وإضطلاعها بمهامها بكل حنكة وإحترافية عالية

العميد شرطة د/محمد أحمد محمد مشرف قطاع الجمارك بالاقليم أكد جاهزية إدارته للاضطلاع بدورها الكامل في بسط الأمن والإستقرار وصون وحماية الإقتصاد القومي

وبالعودة لتفاصيل الضبطية قال العقيد شرطة /محجوب محمد علي مدير إدارة مكافحة التهريب بالاقليم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة توفرت معلومات من فريق الميدان بالإدارة تفيد بوجود نشاط إجرامي لشخص ينشط في تهريب المخدرات بمنطقة (أم جنقر بمحافظة ود الماحي) علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص بقيادة ضابط شرطة لوضع حدا لنشاطه المشبوه وإنهاء مغامراته الإجرامية ومن خلال تنفيذ كمين محكم في الموقع المحدد للمعلومة أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته المعروضات بعد مطاردة عنيفة والسيطرة علي الموقف وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بالرقم 117 تحت المادة 《198 _199》 جمارك والمادة 《15ا》من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية بقسم شرطة الدمازين جنوب توطئة لتقديمه لمنصات العدالة .

المكتب الصحفي للشرطة