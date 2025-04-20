شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: "الحقيقة الغائبة" فى تسريبات مفاوضات الأهلى والأناكوندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على أن اللعب في الاهلي والزمالك يحقق الكثير للاعبي كرة القدم من شهرة ونجومية وثروة مالية ومزايا كثيرة لاحصر لها، وأغلب اللاعبين حلمهم ارتداء قميص الأحمر أو الأبيض إلا القليل من اللاعبين الذين لديهم طموحات تتجاوز قلعتى الجزيرة وميت عقبة.

نعم هناك لاعبون لديهم أحلام تتخطى حدود اللعب للأهلي والزمالك وتراودهم أحلام الاحتراف الأوروبى في كبرى الدوريات العالمية، ولدينا نموذجان حقيقيان الاول محمد صلاح نجم ليفربول، والثانى عمر مرموش، لم يخطر في بالهما مجرد التفكير في اللعب داخل مصر رغم الإغراءات المالية الكبيرة من دوريات الخليج.

خلال الأيام الماضية انتشرت أخبار تفاوض النادي الأهلي مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق ونانت الفرنسى حاليا، وتردد أن مسؤولي القلعة الحمراء رصدوا مبلغا ضخما لاستعارته خلال شهر يونيو المقبل للمشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وطموحات الأهلاوي كبيرة في المنافسة على البطولة، ولذا تمت تدعيمات صفوف الأهلي بعدة صفقات قوية أبرزها زيزو، ولكن وفقا للمصادر فإن مصطفى محمد لا يفكر مطلقاً في العودة للعب بمصر ويريد الاستمرار فى رحلته الاحترافية لأن لديه أحلاما كثيرة عالميا والتي كانت سببا في رفض عدد من العروض الخليجية، وأبرزها من أندية سعودية بمبالغ كبيرة تصل إلى 5 ملايين دولار في الموسم الواحد، ولكنه ما زالت لديه طموحات فى اللعب لدوريات عالمية أكبر بعيدا عن مزايا وإغراءات اللعب في الأهلي والزمالك.

مصطفى محمد يمتلك فكرا احترافيا، ولديه وعى وخطط يسير عليها، لذا يتوقع له الخبراء الوصول إلى مكانة كبيرة عالميا، لأن القصة كلها في الطموح والرغبة القوية والحوافز، وهى أمور تجعل اللاعب يتحمل ويتغلب على كل الصعاب التي يسقط أمامها كثيرون توقع لهم الخبراء التألق في عالم الاحتراف، ولكنهم فشلوا فى تحمل أجواء الاحتراف الحقيقى، وعادوا مع نداءات الشهرة والأضواء المحلية والأمثلة كثيرة.