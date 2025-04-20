شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الفتح المغربى فى بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 12:30 ص

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره الفتح المغربي في أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة، المحدد لها الفترة من 19 حتى 29 من شهر أبريل الجاري بليبيا.

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي وكاستل الجزائري والحرس الجمهوري الكونغولي.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من: حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة وعبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان.

و يسعى فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي لحصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.