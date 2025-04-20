شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل اليوم من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى ، برئاسة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة، اليوم، إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد انتهاء مباراة المارد الأحمر مع صن داونز فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى أقيمت عصر أمس السبت فى جوهانسبرج.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.