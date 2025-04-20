شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 40 عنصرا من تنظيم "داعش" في عملية عسكرية في ولاية بونتلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 40 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية عسكرية للقوات الصومالية في وادي ميرالي القريب من جبال علمسكاد بمنطقة باري.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الدراويش بولاية بونتلاند قتلت في عملية عسكرية خلال الساعات الأخيرة 40 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، في وادي ميرالي القريب من جبال علمسكاد بمنطقة باري، حيث تختبئ فلول ميليشيات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن العملية استمرت أكثر من 24 ساعة، وحققت فيها قوات دراويش بونتلاند نجاحات كبيرة وأوقعت خسائر فادحة في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما أكد الضباط الذين يقودون العملية والذين يتواجدون في الخطوط الأمامية لوادي ميرالي.



وسيطرت قوات دفاع بونتلاند، في عملية هيلاع، على مواقع مهمة من تنظيم "داعش" في وادي ميرالي ومحيطه ، وقال المتحدث باسم القوات في عملية الهيلاع، الجنرال محمد محمود فاطيغو، إن القوات خاضت معارك ضارية في الساعات القليلة الماضية وحققت نجاحات كبيرة، وألحقت هزيمة كبيرة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أحبطت القوات، الليلة الماضية، هجوما لعناصر التنظيم الإرهابي التي سعت لضرب قاعدة تابعة لقوات بونتلاند.