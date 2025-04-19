كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية في منطقة بروش بمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور، وقوات الدعم السريع التي هاجمت المنطقة.

وقالت التنسيقية، في تدوينة على فيسبوك، إن المعارك لا تزال محتدمة، مشيرة إلى أن عناصر المقاومة الشعبية “يستبسلون في الدفاع عن منطقتهم”. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الدعم السريع هاجمت منطقة بروش بمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.