شكرا لقرائتكم خبر عن هل فرك العينين يهدد بصرك؟: تعرف على المخاطر المرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو فرك العينين عادة غير ضارة نقوم بها جميعًا بين الحين والآخر؛ سواء كنا نواجه أعراض حمى القش، نزلات البرد، أو حتى بسبب الإرهاق والتعب. فرك العينين يعزز تدفق الدموع ويُرطب العينين الجافتين، كما يساعد في إزالة الغبار والمواد المهيجة

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