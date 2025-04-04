شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...الكشف عن تسجيل الحوثيين مقاطع فيديو لقياداتهم قبل مقتلهم"شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحفية عن قيام مليشيا الحوثي بتسجيل مقاطع فيديو لبعض قياداتها، استعدادًا لبثها بعد مقتلهم، في محاولة للتحكم بالسرد الإعلامي بعد الضربات الأمريكية الأخيرة.
وسجلت قيادات حوثية مقاطع فيديو تتحدث فيها عن فشل ما تصفه بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي"، مع ذكر تواريخ مستقبلية، مثل 9 مايو 2025 أو 10 يونيو 2025، لخلق انطباع بأنها صُورت بعد مقتلهم حسب المصادر.
ووفق المصادر تهدف المليشيا من خلال التسجيلات الى تعزيز مصداقية الفيديوهات لاحقًاوالتحكم بالسرد الإعلامي والتصدي للضربات الأمريكية
تأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد عسكري أمريكي، حيث استهدفت عمليات نوعية مركبات تقل قيادات حوثية في صنعاء وحجة وصعدة، في إطار حملة مكثفة ضد الجماعة.
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