الجيش السوداني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسعادة كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من شارع الستين, أحد أشهر الشوارع بالعاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج المواطنون وأنتشروا في الشارع الممتد من “أوماك” حتى شارع “مدني” فرحة بتحرير الجيش للمنطقة. سيارات الجيش قامت بتمشيط كل الأحياء المجاورة لشارع الستين في عملية تمشيط للبحث عن جيوب مليشيا الدعم السريع, التي كانت متواجدة بكثافة في هذه المنطقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المواطنون ينتشرون بشارع الستين بالخرطوم ويستقبلون سيارات الجيش أثناء تمشيطها للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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