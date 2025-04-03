شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هناك من يفرض رسوما على الألبان الأمريكية بنسبة 200-300 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفيى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك من يفرض رسوما على الألبان الأمريكية بنسبة 200-300 في المائة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن كندا تحصل على 200 مليار دولار رسوما جمركية على منتجاتنا، مؤكدا أن اليابان تفرض رسوما جمركية علينا بنسبة 700٪، وسنعامل الاتحاد الأوروبي بالمثل في فرض الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأضاف ترامب: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".