وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الأميركي يبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي في مدينة الرياض، اليوم، مع معالي وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "تناول الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة "أكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة".