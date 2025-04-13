ويستهدف البرنامج الذي أطلقه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي، ويأتي امتدادًا لما تشهده المملكة من تطور تشريعي.
ويهدف برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي الذي يقام في مركز التدريب العدلي, إلى تمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية, ويتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية، وستشمل المرحلة الثانية جميع القضاة من مختلف التخصصات.
كانت هذه تفاصيل خبر 700 قاضٍ يكملون الفصل الأول من الدبلوم العالي للقانون الجنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.