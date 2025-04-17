70 كلم لربط المواقع التاريخية في المدينة

أكد أمين منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن مشروع «المسار التاريخي» في المدينة المنورة يُعد أحد أبرز المبادرات النوعية التي تهدف إلى ربط المواقع التاريخية على امتداد 70 كيلومترًا، ضمن منظومة متكاملة تسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز الجوانب الثقافية والمعرفية. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العمرة والزيارة 2025.

مسارات متخصصة

أوضح البليهشي، أن المشروع يسعى لتسهيل تنقل الزوار بين أكثر من 45 موقعًا تاريخيًا تم تأهيلها وتفعيلها حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى تأهيل وتفعيل 100 موقع بحلول عام 2030، وذلك من خلال الاستفادة من وسائل النقل الخفيفة عبر مسارات مخصصة تخدم المشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب الحافلات والسيارات، ضمن مسارات صُمّمت في إطار برنامج «أنسنة المدينة»، وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على الربط المكاني فحسب، بل يرتكز على قصة كل موقع ونوعه وأبعاده الثقافية والدينية، بما يسهم في تقديم تجربة معرفية متكاملة لضيوف الرحمن وزوار مسجد الرسول في المدينة المنورة.

روح المدينة

في سياق متصل، أشار البليهشي إلى أن منصة «روح المدينة» تجاوزت حاجز 3 ملايين مستخدم خلال أقل من عام، وتُعد مرجعًا تفاعليًا يوثق المواقع التاريخية ويعزز الإرشاد المكاني بست لغات، مع خطط مستقبلية لإضافة محتوى إرشادي مخصص للأطفال، كما لفت إلى أن هيئة تطوير المنطقة أصدرت دليل تجارب المدينة المنورة، الذي يوثق مختلف الممارسات والأنشطة المحتملة للساكن والزائر، ويرصد الاحتياجات كافة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وإثراء التجربة من خلال منظومة رقمية متكاملة وشاملة. وأكد معاليه في ختام حديثه أن المواقع التاريخية تُعد من أبرز عناصر الجذب والتنافسية في المدينة المنورة، ويجري العمل على توظيف التقنية والابتكار لخدمة الزوار والسكان، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.