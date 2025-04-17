%13.4 نموا بذوي الإعاقة القادرين على العمل

استنفرت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة جهودها، في رفع كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في رسم مستقبل ذوي الإعاقة، واحتوائهم، ودمجهم في سوق العمل، وتيسير أعمالهم، إذ سجل العاملون من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، القادرين على العمل نموًا بـ13.4%، في وقت حققت الهيئة درجة متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية، والتي بلغت 85%، وبلغت عدد الجهات التي تمت تدريبها على المواضيع الخاصة بذوي الإعاقة 75 جهة.

548 طالبًا

كشف تقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام الماضي، انضمام ودراسة 548 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الأهلية، وبلغ إجمالي الخريجين 30 طالبًا وطالبة، وإجمالي الموظفين 20 شخصًا، وبلغ إجمالي الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية 6229 طالبًا وطالبة، والمقبولين في الجامعة السعودية الإلكترونية 381 طالبًا وطالبة، من عدد المسجلين البالغين 2720 طالبًا وطالبة، وتخصيص 50 مقعدًا كمنح دراسية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدراسة، في برامج الدبلوم المتوسط المهني عن بعد بجامعة الملك فيصل، وتخصيص 113 مقعدًا للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات النوعية.

1.8 مليون مسافر

سجل عدد المسافرين من ذوي الإعاقة عبر الناقلات الوطنية 1.870.675 مليون مسافر، وتصدر مطار الملك عبدالعزيز بجدة أعلى عدد للمسافرين، حيث بلغ إجمالي المسافرين 727.747 ألف مسافرا، وحل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثانيًا، بإجمالي 566.996 ألف مسافرًا، وتوفير 86 حافلة مهيأة للمسافرين من ذوي الإعاقة، وتوفير 46 رافعة طبية للمسافرين من ذوي الإعاقة في جميع مطارات الناقلات الوطنية.

تمكين قيادي

بلغ إجمالي الخريجين من ذوي الإعاقة في برنامج قمم للتمكين القيادي 60 خريجًا، وسجلت بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم الوصول إليها لسير عمل السجل الوطني الإلكتروني 1.231.216 مليون شخص، وبلغت إجمالي الوظائف المعتمدة 113 وظيفة، والوظائف المشمولة 75%، و29 وظيفة شاغرة.

وتمثلت الركائز الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في 6 ركائز هي: الصحة، والتعليم، والعمل والتوظيف، وإمكانية الوصول، والحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة، والحياة العامة.

إحصاءات وأرقام

%13.4 من ذوي الإعاقة قادرون على العمل

%85 درجة مؤشر تطور الحكومة الرقمية

548 طالبًا من ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الأهلية

6229 طالبًا في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية

381 مقبولا في الجامعة السعودية الإلكترونية

1.8 مليون مسافر من ذوي الإعاقة

86 حافلة تمت تهيئتها للمسافرين من ذوي الإعاقة

60 خريجا في برنامج قمم للتمكين القيادي

1.2 مليون شخص الوصول لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة

6 ركائز استراتيجية وطنية لذوي الإعاقة