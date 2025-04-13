مراكش تغرق في مياه الأمطار

شهدت مدينة مراكش المغربية موجة أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، أدت إلى غرق الشوارع وتحولها إلى أنهار من المياه. كما غمرت مواقف السيارات تحت الأرض، وتدفقت المياه داخل المراكز التجارية، في مشهد أعاد طرح تساؤلات حول فاعلية البنية التحتية في واحدة من أهم المدن السياحية بالمملكة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق السيول التي اجتاحت الشوارع، وسط حالة من الذهول والاستياء بين السكان، بعد أن غطت المياه السيارات، وأعاقت حركة المرور في المدينة الحمراء.

على الرغم من أن الأمطار كانت موسمية ومعتدلة نسبيًا، بحسب مصادر محلية، فإنها تسببت في أضرار لافتة، وفضحت غياب قنوات فعالة لتصريف مياه الأمطار، وبيّنت أن الطرق تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والتجهيز، مما جعل المدينة غير قادرة على مواجهة أي طارئ طبيعي.

وقد وجهت أصابع اللوم إلى السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن البنية التحتية.