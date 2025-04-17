شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع مجدداً بسبب غموض سياسات ترامب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية وتكبدت شركة "إنفيديا" خسائر ضخمة بقيمة 5.5 مليار دولار بعد فرض قيود أمريكية جديدة على صادراتها إلى الصين، ما أدى إلى هبوط حاد في أسهمها، وأثر بشكل مباشر على أداء الأسواق، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، بحسب تقرير لموقع "ياهو فاينانس".

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بنحو 0.4% في تداولات اتسمت بالتقلب، في حين ارتفعت الأسواق العالمية مدعومة بمكاسب قوية في أسهم شركات السيارات مثل "تويوتا" و"هيونداي"، بعد صعود أسهم القطاع في السوق الأمريكية.

فيما ارتفعت أسهم "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" بعد إعلان نتائج قوية خلال موسم الأرباح، إلا أن حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو يشكلان تحديات لشركات مصرفية أخرى. شركات تحت الضغط تراجع سهم "بوينج" بنسبة 2.4% بعد أن طلبت السلطات الصينية من شركات الطيران المحلية عدم تقديم طلبات جديدة لشراء طائرات الشركة، ما قد يزج بواحدة من أبرز شركات التصنيع الأمريكية في أتون الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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وفي بيان جديد، قال ترامب إن الصين بحاجة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة، لأن اقتصادها يعتمد على المستهلك الأمريكي. أوروبا تتأثر بتداعيات الحرب التجارية في أوروبا، تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن أعلنت مجموعة "إل في إم إتش" عن انخفاض في المبيعات نتيجة التوترات التجارية وضعف الطلب من السوق الصيني.

كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عقب إعلان إنفيديا عن قيود أمريكية مشددة على صادرات الرقائق إلى الصين، ما أضاف مزيداً من الغموض حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وفق ما أفادت شبكة "ياهو فاينانس".

اقرأ أيضاً: رغم مكاسب بداية التعاملات.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع أداء العقود الآجلة انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وتراجعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، في حين فقد مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1.4%. خسائر ثقيلة لإنفيديا أظهر ملف حديث من شركة إنفيديا أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا على تصدير شريحة الذكاء الاصطناعي "H20" إلى الصين، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة بأكثر من 6% في تداولات ما بعد الإغلاق، وخسارة بقيمة 5.5 مليار دولار في صافي أرباحها. يونايتد إيرلاينز تتجاوز التوقعات في المقابل، قفز سهم شركة "يونايتد إيرلاينز" بنسبة 6.7% بعد أن سجلت أرباحاً فصلية فاقت التوقعات، وبلغت 0.91 دولار للسهم. وأعلنت الشركة عن استثمارات "جريئة" لدعم النمو، مما عزز من ثقة المستثمرين. غموض الرسوم الجمركية مستمر فقدت الأسواق الأمريكية قوتها مجددا في وقت سابق من الثلاثاء، وسط استمرار حالة الإرباك الناتجة عن المسار غير الواضح لسياسة ترامب التجارية. ولا يزال مصير الرسوم الجمركية على واردات رئيسية مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية غير محسوم.

في المقابل، تمضي إدارة ترامب قدماً نحو فرض رسوم جديدة على واردات الأدوية، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية. مفاوضات واستثناءات مؤقتة يرى محللون أن مستقبل الرسوم الجمركية التي تطال شركاء الولايات المتحدة التجاريين لا يزال غامضاً. ورغم إعلان ترامب تعليق معظم الرسوم التبادلية لمدة 90 يوماً، لم تشمل هذه الاستثناءات الصين.

وفي مقابلة مع "ياهو فاينانس"، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت إن الولايات المتحدة تتوقع "وضوحاً كبيراً" بشأن الرسوم الجمركية مع معظم شركائها التجاريين، قبل انتهاء فترة التوقف المقررة.

وأضاف: "بمجرد أن نصل إلى اتفاقات تتضمن خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية ووقف دعم العملات والصناعات، يمكننا المضي قدماً".