شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نادك» توافق على تحويل 193.78 مليون ريال للأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على "تداول

الاطلاع على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024، والموافقة عليها.

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن ذات الفترة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين مكتب KPMG كمراجع لحسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث، والسنوي لعام 2025، والربع الأول من عام 2026، مقابل أتعاب قدرها 1,450,000 ريال. أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة:

وافقت الجمعية على عدد من العقود التي أبرمتها الشركة مع أطراف لها مصالح غير مباشرة، أبرزها:

عقد مع شركة "منيرفا فودز" التي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، بقيمة 34,050,249 ريال.

عقود مع شركة "المطاحن العربية للمنتجات الغذائية – المطاحن الثانية سابقاً"، التي لعدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين، والرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، بقيمة 24,191,050 ريال لكل منهم.

ووافقت الجمعية على اشتراك بعض الأعضاء في أعمال تنافس أنشطة الشركة، أبرزهم:

رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن صالح الربدي مع "منيرفا فودز".

علاء بن عبدالله الهاشم مع شركة "سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة". مكافآت وتوزيع أرباح: صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,800,000 ريال، ومكافآت إضافية للمجلس 2,050,000 ريال، واللجان 1,150,000 ريال عن العام المالي 2024.

تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 193,787,812 ريال إلى الأرباح المبقاة البالغة 1,116,424,086 ريال. تعديلات تنظيمية: وافقت الجمعية على تعديلات شاملة في نظام الشركة الأساس شملت أكثر من 25 مادة، منها:

تعديل أغراض الشركة، والاكتتاب، وبيع الأسهم، وزيادة وتخفيض رأس المال.

تعديلات على مواد مجلس الإدارة، العضوية، اجتماعات الجمعيات، قراراتها، تعيين المراجع، توزيع الأرباح، وغيرها.

إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام وتوحيد النسختين العربية والإنجليزية.

تعديل لوائح عمل لجنة المراجعة، وسياسات العضوية والترشيح، والأعمال المنافسة، والمكافآت. برنامج حوافز الموظفين: أقرت الجمعية برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وتفويض المجلس بتحديد شروطه، والموافقة على شراء ما يصل إلى 1,000,000 سهم من أسهم الشركة لهذا الغرض، على أن يتم الشراء خلال 18 شهرًا والاحتفاظ بها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) نتائج الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثين (الاجتماع الأول)، التي عُقدت يوم الأربعاء.وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية "، جاءت أبرز قرارات الجمعية كما يلي:الاطلاع على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024، والموافقة عليها.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن ذات الفترة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.تعيين مكتب KPMG كمراجع لحسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث، والسنوي لعام 2025، والربع الأول من عام 2026، مقابل أتعاب قدرها 1,450,000 ريال.وافقت الجمعية على عدد من العقود التي أبرمتها الشركة مع أطراف لها مصالح غير مباشرة، أبرزها:عقد مع شركة "منيرفا فودز" التي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، بقيمة 34,050,249 ريال.عقود مع شركة "المطاحن العربية للمنتجات الغذائية – المطاحن الثانية سابقاً"، التي لعدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين، والرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، بقيمة 24,191,050 ريال لكل منهم.ووافقت الجمعية على اشتراك بعض الأعضاء في أعمال تنافس أنشطة الشركة، أبرزهم:رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن صالح الربدي مع "منيرفا فودز".علاء بن عبدالله الهاشم مع شركة "سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة".صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,800,000 ريال، ومكافآت إضافية للمجلس 2,050,000 ريال، واللجان 1,150,000 ريال عن العام المالي 2024.تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 193,787,812 ريال إلى الأرباح المبقاة البالغة 1,116,424,086 ريال.وافقت الجمعية على تعديلات شاملة في نظام الشركة الأساس شملت أكثر من 25 مادة، منها:تعديل أغراض الشركة، والاكتتاب، وبيع الأسهم، وزيادة وتخفيض رأس المال.تعديلات على مواد مجلس الإدارة، العضوية، اجتماعات الجمعيات، قراراتها، تعيين المراجع، توزيع الأرباح، وغيرها.إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام وتوحيد النسختين العربية والإنجليزية.تعديل لوائح عمل لجنة المراجعة، وسياسات العضوية والترشيح، والأعمال المنافسة، والمكافآت.أقرت الجمعية برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وتفويض المجلس بتحديد شروطه، والموافقة على شراء ما يصل إلى 1,000,000 سهم من أسهم الشركة لهذا الغرض، على أن يتم الشراء خلال 18 شهرًا والاحتفاظ بها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.