شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على الباحة ونجران وجازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على منطقة نجران

أمطار ورياح على جازان

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والعقيق, والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 8 مساءً.كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والأجزاء المجاورة لها.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.