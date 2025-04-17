شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لوبريف» توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2024م بمبلغ إجمالي (518,225,554) ريال، وبواقع (3.08) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (30.8%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يكون توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,600,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 506,250,000 ريال لرصيد الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2024م بمبلغ إجمالي (518,225,554) ريال، وبواقع (3.08) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (30.8%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يكون توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,600,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 506,250,000 ريال لرصيد الأرباح المبقاة.