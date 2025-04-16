تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب

تتواصل المواجهات بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة، مع استمرار القصف الروسي على المدن الأوكرانية وسقوط ضحايا مدنيين، في مقابل محاولات أوكرانية للرد والدفاع على جبهات القتال الممتدة. وفي الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بشأن خرق اتفاقات التهدئة المؤقتة، يتحرّك دبلوماسيون أميركيون لإنعاش مسار التسوية السياسية، بينما يبدي الكرملين شروطًا صارمة لأي وقف شامل لإطلاق النار.

تصاعد ميداني

ورغم اتفاق جزئي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين موسكو وكييف لوقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، إلا أن خروقات يومية من الطرفين تُنذر بانهيار الاتفاق. وفي الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها أسقطت 26 طائرة مسيّرة أوكرانية داخل أراضيها، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن قرار تمديد الهدنة المؤقتة سيتم اتخاذه لاحقًا.

وفي المقابل، ترفض موسكو وقفًا شاملاً لإطلاق النار، مشترطة تعليق كييف لجهود التعبئة العسكرية ووقف تدفق الدعم العسكري الغربي، وهي شروط رفضتها أوكرانيا التي تتهم روسيا بالتحضير لهجوم واسع النطاق لتحسين موقفها في أي مفاوضات مقبلة.

تحركات أمريكية

وفي تطور سياسي لافت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ترمب، ستيف ويتكوف، سيزوران باريس يوم الخميس لإجراء محادثات مع الشركاء الأوروبيين في محاولة لبلورة مبادرة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب.

وكان ويتكوف قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي في اجتماع مطوّل، وقال لاحقًا إن بوتين «يريد سلامًا دائمًا»، مؤكدًا أن أي اتفاق محتمل سيكون مبنيًا على المطالب الروسية بالسيادة على خمس مناطق أوكرانية، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة، مؤكدًا أن بلاده «لن تعترف بأي أراضٍ تحتلها روسيا مؤقتًا».

الموارد المعدنية

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو عن «تقدّم كبير» في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق يمنح الشركات الأميركية إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية. وأكدت أن الطرفين يعملان على مذكرة نوايا تمهيدًا لتوقيع اتفاق رسمي، يُنتظر أن يُعرض على البرلمان الأوكراني قريبًا.

وأوضحت سفيريدينكو أن الاتفاق سيعزز الاستثمارات ويخلق فرصًا اقتصادية ملموسة للطرفين، معتبرة أنه خطوة إستراتيجية نحو «تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في ظل الحرب».

مدينة خيرسون

وواصلت القوات الروسية، هجماتها العنيفة على المدن الأوكرانية، مستهدفة مدينة خيرسون الجنوبية بقنابل منزلقة تسببت بمقتل شخص واحد وإصابة تسعة آخرين، وفقًا لما أعلنه حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وبحسب بروكودين، فإن القصف الأولي أعقبه وابل من المدفعية الروسية استهدف طواقم الإنقاذ والإسعاف أثناء محاولتهم مساعدة الجرحى، في ما وصفه بأنه «تكتيك متعمد لإلحاق الضرر بالأطقم الطبية والفرق الإنسانية».