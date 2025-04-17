انت الان تتابع خبر حقيقة تخفيض البرميل الى 60 دولارا.. موازنة 2025 قد "لا ترَ النور" أساسًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة جمال كوجر للسومرية نيوز، ان "الحديث عن اعتماد 60 دولارا للبرميل في الموازنة غير صحيح، لان جداول الموازنة لم ترسل الى مجلس النواب حتى الان، وكلجنة مالية ليس لدينا اي اطلاع على هذا الموضوع".



واستبعد كوجر ان "تذهب الحكومة الى هذا الخيار لان انخفاض أسعار النفط جاء كرد فعل لبعض الاجراءات سواء كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها امريكا او الارتباك الدولي الذي حصل بعد رسوم ترامب".

وتوقع كوجر "عودة ارتفاع اسعار النفط"، مشيرا الى ان "الحكومة اعدت مسودة الموازنة حسب قول وزير التخطيط قبل اسبوعين ولم يتحدث الوزير عن هكذا سعر اطلاقا".

واكد أن "اي دولار ينزل من سعر النفط سوف ينخفض من موازنة الدولة بشكل حقيقي ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار يوميا، فاذا استمر لثمانية اشهر القادمة فستكون الخسائر من 900 مليون دولار الى مليار دولار".

وكانت اللجنة المالية قد رجحت عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي الى البرلمان، في الوقت الذي لاتزال الخلافات بين بغداد وشركات النفط الأجنبية العاملة بإقليم كردستان قائمة مع مجهولية موعد استئناف تصدير نفط كردستان، فضلا عن مخاوف الحكومة من فتح أبواب انفاق جديدة في حال تعديل الجداول في الوقت الذي تعاني خزينة الدولة من تزايد الانفاق وتراجع الإيرادات.

وكانت وسائل اعلام محلية وتقارير قد كشفت عن توجه حكومي لتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة من 70 الى 60 دولارا كسعر تحوطي نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.